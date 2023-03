Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile pentru modernizarea a trei strazi din Targu Ocna, proiect finanțat 90% de Consiliul Județean Bacau, printr-o asociere cu autoritatea locala, cu o valoare estimata de 6,3 milioane lei. Investiția consta in amenajarea sistemului rutier, acostamente drum, acces la proprietați, podețe…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat ca au demarat lucrarile de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a gradiniței din satul Dragosloveni. Proiectul este finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI), iar termenul de execuție a lucrarilor este de 24 de luni. ,,Așa cum am promis,…

- Valoarea angiografului este de peste 5,35 miloane de lei, din care 3,68 milioane de lei vor fi asigurate de Consiliul Județean Bacau. Aparatura medicala va ajunge in dotarea Spitalului Municipal ,,Sf. lerarh Dr. Luca” Onești, unitate medicala la care apeleaza in special pensionarii care, in trecut,…

- A fost finalizat corpul A din cadrul Secției de Pediatrie, proiect care cuprinde și reabilitarea pavilioanelor B & C, investiție in valoare totala de aprox. 32 milioane lei, finanțata integral de Consiliul Județean Bacau. Lucrarile deosebit de complexe, constand in camașuirea tuturor stalpilor cu oțel…

- Pe șantierele UMB din Transilvania sunt mobilizați 1200 de muncitori și 360 de utilaje. Antreprenorul realizeaza grinzile necesare construcției in fabrica proprie din șantier. Lucrarile la terasamentul viitoarei autostrazi sunt suspendate temporar din cauza ploilor abundente din ultima perioada și a…

- S-au finalizat lucrarile la imobilul in care iși desfașoara activitatea Serviciul Public de Drumuri Județene, Serviciul Public de Protecția Plantelor și Centrul Zonal de Pregatire Civila. Lucrarile au fost finanțate exclusiv de catre Consiliul Județean Bacau. „M-am deplasat in teren impreuna cu doamna…

- (,,Cuvantul are valoarea unei marturii, este ca o captura a unui loc și a unui timp din ființa mea”) Interviu cu prof. dr. Elvira GROZA, publicista – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera, in discursul civic și profesional? Mai inainte de a spune ceva despre…

- Finalizarea cladirii fostului Spital Municipal si integrarea ei in circuitul medical al SJU Bacau a fost selectata la finanțare prin PNRR, pe locul 4. Aplicația de finanțare a fost depusa, la inceputul lunii decembrie 2022, de Consiliul Județean Bacau, și viza finalizarea lucrarilor la cladirea fostului…