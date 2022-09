Stiri pe aceeasi tema

- Conform MAI, aderarea la spatiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor la frontierele interne ale statelor membre Schengen, fiind creata o singura frontiera externa unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare. In cazul Romaniei, aderarea deplina la spatiul Schengen va insemna,…

- World Values ​​Survey a realizat un sondaj cu intrebarea centrala daca credeți in existența Iadului, inregistrand pe o harta procentele respective din populația fiecarei țari din Europa, transmite publicația greceasca Eidiseis, citata de RAd. Potrivit harții publicate de World Values ​​Survey cu rezultatele…

- Sala Sporturilor din Mioveni gazduiește, incepand de miercuri, 10 august, si pana duminica, 14 august, intrecerile Campionatul Balcanic de volei junioare U19. Alaturi de formația Romaniei, ocupanta a locului sase la Campionatul Mondial U18 din 2021 și a locului cinci la Campionatul European U17 din…

- Campioanele Naționale feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale sunt organizate de Federația Romana de Volei la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada…

- Dintre țarile Europei de Est și de Sud, Romania e singura care n-a amanat meciuri ale reprezentantelor care lupta pentru a merge in grupele europene. In schimb, multe state, in frunte cu Ungaria, Serbia, Bulgaria și Croația, au amanat chiar mai multe jocuri, in vreme ce campionatele din Grecia și Cipru…

- Romania ocupa locul 16 in topul salariilor ajustate la nivelul de trai pentru poziția de programator junior, surclasand veniturile din țari ca Irlanda, Cehia, Grecia, Polonia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cipru, Estonia și altele, arata un studiu realizat de școala de programatori Codecool. Fii…

- Romania a facut progrese remarcabile in materie de crestere economica, fata de perioada anterioara aderarii la UE. In acest sens, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este indicatorul macroeconomic cel mai relevant, exprimand suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor produse…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…