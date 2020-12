S-a corectat valoarea dividendului brut per actiune la SOCEP Constanta Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un Raport curent, datat 2 decembrie 2020, pentru indreptarea erorii cu privire la valoarea dividendului brut per actiune. Astfel, se anunta in postarea in cauza, "prin prezentul Raport curent indreptam eroarea regasita in cuprinsul articolului 2 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SOCEP din 28.10.2020, in sensul ca valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,0129 lei si nu de 0,0127 lei cu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

