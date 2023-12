S-a certat cu iubita și i-a dat foc mașinii. Magistrații Judecătoriei Gherla au dispus măsura arestării preventive La data de 1 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 52 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de distrugere. In fapt, la data de 1 decembrie, in jurul orei 19:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism este cuprins de flacari, in localitatea Șoimeni. La fața locului au fost dirijat un echipaj de poliție, alaturi de pompieri din cadrul I.S.U. Cluj, care au lichidat incendiul și au stabilit ca incendiul a fost provocat intenționat. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

