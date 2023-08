Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 2 august, Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfașurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie curent, informeaza MOLDPRES . Documentul stabilește acțiunile ce urmeaza a fi intreprinse pentru organizarea…

- In primele șase luni ale anului 2023 prin Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, gratuit pentru cetațeni, 598.440 de imobile. In aceeași perioada, au fost finalizate lucrari de inregistrare sistematica a proprietaților in 25 de unitați administrativ-teritoriale…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, s-a adresat ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in privința stadiului implementarii Programului Național de Cadastru și Carte Funciara la nivelul județului Argeș. Parlamentarul a susținut ca ”prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciara…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a finalizat lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor gestionate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) in evidențele de cadastru și carte funciara. Lucrarile s-au desfașurat in cadrul Programului național…

- Evaluarea naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023 a inceput ieri, 19 iunie, cu proba la Limba și literatura romana. Proba la Limba și literatura romana de ieri va fi urmata de proba la Matematica, ce se va desfașura miercuri, 21 iunie. Proba la Limba și literatura materna este programata…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca in primele cinci luni ale anului 2023, au fost inregistrate, gratuit pentru cetateni, nu mai puțin de 521.674 de imobile. In total, ANCPI a finalizat inregistrarea proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 92 de unitați administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de județe.…