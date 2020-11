S-a anunțat unde va ajunge gazul ce va fi scos din Marea Neagră Consumul de gaze in Romania va crește in urmatorii ani cu peste 8 miliarde metri cubi, a anunțat joi Ion Sterian, directorul general al Transgaz. In medie, consumul anual este de 10 miliarde metri cubi, ceea ce inseamna o creștere foarte mare, de circa 80%. Sterian spune ca din partea populației sunt cereri de racordare pentru 4,4 miliarde, iar pentru centrale electrice prin cogenerare pentru alte 3,5 miliarde metri cubi. "In total consumul de gaze al Romaniei va crește cu peste 8 mld metri cubi in urmatorii ani, ceea ce face necesara exploatarea gazelor din Marea Neagra cat mai urgent", a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

