Gara regala din Curtea de Argeș, construita la 1898 din dorința regelui Carol I, zace in paragina. Cu toate ca este declarata monument de patrimoniu, cladirea - altadata mandria orasului - se degradeza pe zi ce trece. Anul trecut, Compania de Cai Ferate a scos la licitatie un contract de reconstructie a monumentului. Nicio firma nu a depus, insa, vreo oferta. Autoritațile locale acuza CFR ca nu isi da interesul pentru a salva cladirea, dar nici nu le permite sa investeasca bani in reparatii. Cand trenul regal care l-a purtat pe ultimul drum pe ultimul rege al Romaniei a oprit in gara Curtea de…