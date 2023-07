Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au stabilit identitatea cadavrului care a fost descoperit ars in cimitirul din Tureni, despre care TurdaNews a relatat in premiera. Incidentul s-a produs in 9 iulie (duminica) seara, iar inițial s-a mers pe o pista conform careia cadavrul ar fi aparținut unei persoane din zona Asiei, insa…

- Misterul cadavrului ars descoperit in cimitirul de la Tureni este inca departe de a fi elucidat. Cu toate acestea se contureaza ipoteza unei crime. Intre timp au mai aparut cateva elemente de noutate. Cadavrul a fost descoperit de un barbat care in cursul zilei de duminica se afla la un parastas in…

- Un cadavru carbonizat a fost descoperit duminica seara in apropierea localitații Tureni din județul Cluj. Ramașițele umane au fost ridicate și duse la IML Cluj pentru a se stabili cauza decesului, iar polițiștii au demarat o ancheta. Totul pare a fi o incercare de a distruge urmele unui omor, insa…

- Descoperire șocanta in județul Cluj! Trupul neinsuflețit al unei persoane a fost gasit in apropierea localitații Tureni. Autoritațile au analizat cazul și au dezaluit ca acesta ar fi fost ars inainte sa fie abandonat, insa inca nu au fost stabilite cauzele decesului. Poliția a deschis o ancheta in acest…

- Duminica seara, polițiștii au fost sesizați ca in cimitirul din Tureni a fost gasit un cadavru uman ars, in condiții suspecte. „La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca intr-o zona din proximitatea localitații Tureni ar fi fost gasit un cadavru uman,…

- Un tanar a decedat, dupa ce a fost electrocutat. Tragedia s-a produs pe 7 iunie, in localitatea Nezevertailovka din stanga Nistrului, scrie Realitatea.md. Tanarul repara rețeaua electrica in bucataria de vara. Concubina lui a relatat ca barbatul a ieșit, a conectat lumina de la blocul electric, apoi…

- Dupa tragicul accident feroviar care a avut loc in India saptamana trecuta, autoritațile anunța ca peste 100 de cadavre nu au fost inca identificate. Din acest motiv, medicii nu pot efectua autopsii, potrivit legii statului.

- Un copil de 5 ani care se plimba cu bicicleta a murit inecat intr-un canal colector aproape de raul Suceava in comuna Bilca, scrie monitorulsv.ro. Din pacate, copilul a ramas nesupravegheat in timp ce se juca cu fratele sau mai mare si cu un alt copil, toti fiind pe un drum din apropierea canalului.…