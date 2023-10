Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul adopta vineri o noua ordonanta de urgenta de reducere a cheltuielilor, care prevede ca autoritatile publice locale nu pot finanta in 2023 festivaluri, concerte și competitii locale. Executivul precizeaza ca, intrucat traiectoria de ajustare asumata de tara noastra prin intermediul Programului…

- Scriitorul și dramaturgul Ion Druța, stabilit de mai mulți ani la Moscova, va fi inmormantat in data de 2 octombrie in țara sa, așa cum și-a dorit, iar ziua in care vor avea loc funeraliile a fost declarata zi de doliu național de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

- DOCUMENT: Forma finala a proiectului de masuri fiscale și reducere a cheltuielilor bugetare. Cresc taxele pentru toata lumea Forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor bugetare a fost publicata de Ministerul Finanțelor, in transparența. Guvernul vrea…

- Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost inmormintat la Cimitirul Central din Chișinau. Zeci de oameni și-au luat, pe 16 septembrie, adio de la cel numit arhitectul independenței țarii noastre. Funeraliile primului sef al statului au inceput in dimineata zilei cu un serviciu divin…

- Funeraliile primului presedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, au inceput, sambata dimineata, la Chisinau.Ceremonia funerara a debutat la Catedrala Mitropolitana Nasterea Domnului din centrul capitalei Republicii Moldova, unde sicriul cu corpul neinsufletit al lui Mircea Snegur a fost depus vineri…

- Miine, vor avea loc funeraliile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. In acest context, in centrul capitalei, se vor desfașura mai multe evenimente, fiind create unele blocaje in traficul rutier. In intervalul orelor 10:00-11:00, circulația va fi suspendata pe bd.Ștefan cel Mare…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa decesul lui Mircea Snegur. Speakerul a notat ca ne vom aminti de primul președinte al Republicii Moldova drept „omul care a adus Independența, Limba romana și Tricolorul”.

- Guvernul de la Chișinau a acuzat platforma ruseasca de știri Sputnik ca se ocupa constant cu atacuri informaționale, cu minciuna, propaganda și dezinformare, scrie site-ul moldovenesc de știri Unimedia.Directorul Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, a fost declarat idezirabil și expulzat, miercuri dimineața,…