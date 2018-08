Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Ionela Prodan a fost internata, cu 6 luni inainte de moartea sa, la un spital din Las Vegas. Astfel, este foarte posibil ca de atunci afecțiunile la pancreas ale artistei sa se fi acutizat

- Comisia Europeana (CE) a fost acuzata de mediatoarea UE pentru „gestionare defectuoasa” in cazul lui Jose Manuel Barroso, pentru ca actualul presedinte al CE, Jean-Claude Juncker, a inchis ochii in fata activitatilor de lobby ale predecesorului sau in functie.

- Viața unui barbat in varsta de 32 de ani a luat o intorsatura cumplita chiar in ziua in care a devenit tatic pentru a treia oara, intrucat la cateva minute dupa ce soția lui a nascut, aceasta a murit.

- Sotul ministrului de interne Carmen Dan a fost inmormantat in comuna natala Radulești, din județul Teleorman. Consatenii care l-au condus pe ultimul drum spun ca au pierdut un prieten bun, un om cumsecade care i-a ajutat ori de cate ori le-a fost greu. „Cadavrul nu are urme de violenta, iar la prima…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a recasatorit cu omul de afaceri Razvan Vasilescu in mare secret. ceremonia a avut loc in SUA. Cei doi s-au cununat civil, insa niciunul nu a renunțat la numele de familie pe care il aveau inainte.

- Prințesa Diana a marturisit intr-un interviu cum a confruntat-o pe Camilla Parker, femeia care avea o aventura cu soțul ei, Charles. Replica ei a ramas in istorie. Mai multe fragmente din carte numita “Diana, adevarata ei poveste”, scrisa de biograful Andrew Morton, au uluit cititorii. Printre aceste…

- Prințul Harry (34 de ani) și-ar fi dorit din toata inima ca mama sa, regretata Prințesa Diana, sa participe la cel mai important eveniment din viața sa, casatoria cu Meghan Markle (36 de ani). In cea mai importanta zi din viața sa, Prințul a promis ca-i va aduce un omagiu celei supranumite „prințesa…

