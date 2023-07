Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiști au dezvaluit cauza morții singurei fiice a lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley Continue reading Medicii legiști au dezvaluit cauza morții singurei fiice a lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley at Tabu.

- Sunt momente grele pentru italieni. Silvio Berlusconi s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la spitalul San Raffaele din Milano, la varsta de 86 de ani. Cine a fost Silvio Berlusconi și care a fost cauza decesului sau.

- Zarin Adatia, in varsta de 84 de ani, și fiica ei Tasneem, in varsta de 48 de ani, au fost gasite moarte in apartamentul pe care il inchiriau in nordul Londrei, dupa aproximativ 6 luni de la moartea lor. Medicul legist care le-a examinat cadavrele nu poate sa-și explice cauza morții, relateaza The Independent.

- Martin Amis, unul dintre cei mai celebri romancieri britanici ai generatiei sale, a murit la varsta de 73 de ani, anunta BBC. El a murit de cancer esofagian in locuinta sa din Florida, a anuntat New York Times, citand-o pe sotia sa, scriitoarea Isabel Fonseca, scrie news.ro.Amis este cunoscut mai…

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Jerry Springer, prezentatorul TV cunoscut pentru talk-show-urile sale de televiziune, a murit la varsta de 79 de ani. Controversatul prezentator a gazduit emisiunea Jerry Springer Show timp de aproape trei decenii, din 1991.

- Legendarul cantareț, acrtor și activist a murit marți, la domiciliul sau din Manhattan, New York. Harry Belafonte era apreciat pentru muzica sa inconfundabila, dar și pentru implicarea in mișcarea pentru drepturile civile.

- Vestea trista ca jurnalista de la Libertatea a murit la 32 de ani a venit ca un fulger pentru toata lumea. Care este cauza decesului Iuliei Marin. La ce concluzie au ajuns medicii legiști. Tanara a fost gasita fara suflare marți, chiar in locuința ei din Sectorul 6 al Capitalei.