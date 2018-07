Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) isi exprima, intr-un comunicat transmis luni, „ingrijorarea in legatura cu afirmatiile recente ale dlui consilier de stat Darius Valcov”, care „pot pune intr-o lumina negativa, in mod nemeritat, performantele Pilonului II de pensii”.

- Asociația care reprezinta administratorii de pensii private din Romania il contrazice, in termeni fermi pe Darius Valcov, strategul din spatele programului de guvernare al PSD. La mijloc este vorba despre pensiile a peste 7 milioane de romani, contributori la pensiile private, care au in total circa…

- Pensiile de la Pilonul II sunt asemanatoare unui cont bancar, iar fiecare roman care platește contribuții are sume acumulate in acestea, astfel ca este vital ca fiecare om sa se intereseze la ce administrator de pensii contribuie și cați bani are in cont, spune Andreea Pipernea, vicepreședinte al Asociației…

- Discutiile cu Darius Valcov despre pensiile private au vizat introducerea optionalitatii Pilonului II, cu optiunea de a spune daca vrei sa treci la sistemul public, insa dupa cateva zile ministrul de Finante Eugen Teodorovici a contrazis aceste discutii, a declarat Radu Craciun, presedintele Asociatiei…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anunțat, joi, ca pensiile administrate privat, Pilonul II, au ajuns la active de 42,7 miliarde lei dupa 10 ani de functionare, din care 7 miliarde lei reprezinta castigurile nete, inregistrand un randament mediu anual de 8,15%.

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), alaturi de mai multe organizatii, a cerut duminica Guvernului sa mentina neschimbat modul de functionare al Pilonului II de pensii, ca reactie la informatia potrivit careia Executivul vrea sa suspende contributiile in a doua jumatate…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunta ca la intalnirea cu consilierul de stat Darius Valcov nu a primit „niciun document oficial care sa prezinte planuri concrete ale Guvernului privind Pilonul II de pensii private”.

- Unul din cinci romani economisește pentru batranețe, se arata intr-un studiu KPMG. Procentul nu este unul surprinzator, avand in vedere ca 4 din 10 romani nu dețin un cont bancar (conform datelor publicate recent de Banca Mondiala). Mai mult, unul din cinci romani iși asigura viața cu 1,5 euro pe luna,…