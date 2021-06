S-a adancit intr-un somn fara vise: Primarul municipiului Constanta este in doliu

Stiri pe aceeasi tema

- Vergil Chitac a semnat ieri incetarea delegarii in functia de secretar al municipiului Constanta pentru Georgiana Gospodaru. Cea care urma sa o inlocuiasca pe Georgiana Gospodaru era Liliana Adam. Adam a renuntat la preluarea functiei astfel ca, noua propunere este Mirabela Calin. Primarul municipiului…

- Presedintele organizatiei municipale USR Constanta, viceprimarul Florin Cocargeanu, vorbeste la ZIUA LIVE despre nemultumirile USR PLUS.Alesii locali de la USR PLUS au participat la sedinta de astazi, insa s au abtinut de la vot la majoritatea proiectelor initiate de primarul Vergil Chitac.Acestia au…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac (PNL), a anuntat ca il va sustine pe premierul Florin Citu pentru presedintia Partidului National Liberal, mentionand ca va incerca sa ii convinga pe liberali de ce este bine ca partidul sa fie condus de Florin Citu. Citește și: VIDEO Ei sunt…

- Cu cateva minute inainte de miezul noptii in Constanta a inceput sa fulgere si sa tune. Imediat, fara avertizare nowcasting, de la meteorologi, a inceput sa ploua.O ploaie puternica s a abatut asupra municipiului facand ca strazile sa se umple de suvoaie. Putinii soferi care circulau la ora aceea au…

- Loredana Chircu, o doctorița de 38 de ani, a fost gasita fara suflare in camera de garda , duminica inainte de pranz, a anunțat chiar spitalul privat unde fusese de garda cu o noapte inainte, la Constanța. Anchetatorii iau in calcul sinuciderea, dar au și o alta ipoteza a morții, scrie Antena 3 . „Doliu…

- Fanii au adus in discutie elemente precum denumirea noii arene, culori, sigla si inscrisuri. Prin intermediul unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook "Peluza Marina Farul", suporterii faristi din Peluza Marina Farul i s au adresat primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, pe tema…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat contractul de executie a lucrarilor in cadrul proiectului „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR si Statiunea Mamaia“.

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta spune ca acest binom, CET RADET, este in insolventa, fiecare cu administrator judiciar. Din perspectiva sa, RADET ul va intra in faliment. Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta: Din perspectiva noastra, suntem atat de jos in ceea ce priveste sistemul…