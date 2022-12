Stiri pe aceeasi tema

- Un operator aerian low cost anunța ca opereaza din Cluj zboruri spre inca trei destinații, din vara anului viitor. E vorba de compania aeriana Ryanair, care anunța astazi operarea noilor zborurilor spre trei destinatii – Bruxelles Charleroi (Belgia), Milano-Bergamo (Italia) si Paris Beauvais (Franta),…

- Compania introduce din prima luna a anului 2023, noi zboruri de linie. Wizzair va avea o noua cursa de linie cu destinația Israel. Romanii care vor sa calatoreasca pe acest segment iși pot deja achiziționa biletele. Wizzair va avea o noua cursa de linie din Ianuarie Wizzair a decis ca in aceasta perioada…

- Reprezentantul olandez al Parlamentului European, Sofia in ‘t Veld, a facut o dezvaluire incredibila care poate arunca in aer serviciile secrete din toate statele membre UE. Sofia in ‘t Veld a declarat, ieri, intr-o conferința de presa la Bruxelles faptul ca serviciile de informații din toate țarile…

- „Cel mai mare prag din viața mea a fost sa invaț sa ma autodepașesc. Locuiesc de 32 de ani in Germania. Am venit aici din Romania impreuna cu fetițele noastre pentru o viața mai buna, urmandu-mi soțul care trecuse ilegal frontiera cu un an inainte. Eram atat de fericita c-am primit șansa de a duce o…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat vineri asupra raspandirii unei noi subvariante a variantei Omicron a SARS-CoV-2, care este asteptata sa provoace in saptamanile urmatoare o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in Europa, relateaza agentia EFE. Cel putin…

- Peste 50 de nave de razboi NATO si-au unit fortele intr-unul dintre cele mai ample exercitii maritime europene ce simuleaza un razboi contra Rusiei lui Vladimir Putin. La exercitiul Dynamic Mariner 22, gazduit de Turcia participa puscasi marini din 12 state membre NATO. In total, 50 de nave de razboi…

- Contextul economic incert și creșterea prețurilor readuc joburile din strainatate in atenția candidaților. Joburile cu nivel mediu de experiența și cele entry level sunt cele mai cautate de romani. Cu peste 10.000 de aplicari de la 1 septembrie și pana acum, aceasta se anunța a fi luna cu cei mai mulți…