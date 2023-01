”Rezervarile nu dau semne de recesiune in acest moment. Am avut rezervari record in saptamana a doua si in saptamana a treia din ianuarie, cerere foarte puternica pentru Paste si vara, fara stimulare tarifara”, a declarat directorul financiar Neil Sorahan pentru Reuters. Saptamana trecuta, rivalii Wizz Air si EasyJet au raportat, de asemenea, rezervari puternice pentru vara. Ryanair, cel mai mare operator aerian din Europa in functie de numarul de pasageri, a declarat ca a castigat 211 milioane de euro (229,40 milioane de dolari) in cele trei luni incheiate la 31 decembrie, al treilea trimestru…