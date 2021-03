Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, informeaza Poliția Romana. Cei care au drum in zona trebuie sa ia in calcul și eventualele intarzieri provocate de lucrari.. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe magistrala de cale ferata 900, la kilometrul feroviar 435+100 de metri, in zona stației CF Luncavița (județul Caraș-Severin), la locomotiva marfarului 60516-1, care circula pe relația Constanța - Timișoara Nord, a izbucnit…

- Un barbat a fost retinut pentru lovire sau alte violente, a transmis IPJ Constanta. Barbatul a fost escortat si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 18.30, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul…

- PSD lanseaza acuzații grave la adresa Guvernului condus de Florin Cițu. Social-democrații ii acuza pe guvernanți ca au creat haos in campania de vaccinare anti-Covid. In mesajul postat pe Facebook, PSD mai acuza Guvernului ca a reușit sa corupa procesul de vaccinare anti-Covid. „In guvernarea “meritocraților”,…

- In cursul zilei de marți a avut loc un nou episod de poluare masiva in Capitala. Nivelul particulelor PM2.5 a ajuns la 100. Poluarea a ajuns la cote alarmante in centrul orașului și in sud. Episodul de poluare masiva a fost semnalat de platforma independenta pentru masurarea calitații aerului din Capitala …

- Livrarea vaccinului anti-Covid-19 a intarziat in opt țari din cauza unor probleme tehnice ale producatorului. In Romania, urmatoarea tranșa va ajunge marți, 29 decembrie, anunța hotnews . Astfel, potrivit informațiilor deținute de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva…

- La Locuintele Protejate Negru Voda, beneficiarii nu au cerut lucruri scumpe. Desi sunt adulti, sufletele lor au ramas de copii, asa ca isi doresc bentite, clame de par sau ceasuri. Copiii de la Centrul de Plasament Micul Rotterdam nu i au cerut nimic lui Mos Craciun. I au scris ca stiu ca va veni anul…

- ”iSTYLE Retail Romania, cea mai mare retea Apple Premium Reseller din Europa Centrala si de Est, anunta deschiderea primului magazin stradal ajungand la un numar de douasprezece locatii fizice la nivelul intregii tari”, a anuntat compania. Noul magazin se afla in centrul Capitalei, are 50 de metri patrati…