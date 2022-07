Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe organizarea de santier la Aeroport, in proiectul de construire a terminalului de pasageri T4. Amintim ca licitatia a fost castigata de asocierea condusa de Strabag. Acelasi constructor se va ocupa de dezafectarea sediului Aviatiei Utilitare, cladire nefolosita de peste 10 ani aflata in…

- Aeroportul Iași a inregistrat un nou record in ceea ce privește traficul de pasageri in luna iunie. Datele arata un flux de 172.500 pasageri imbarcați și debarcați de pe Aeroportul Iași in luna precedenta. Cifrele inregistrate vin dupa ce, in luna mai a acestui an, Aeroportul Iași a atins un alt record…

- In perioada estivala din acest an, compania maghiara low-cost „Wizz Air” va mari capacitatea bazei de la Iași de la 5, la 6 avioane. Directorul aeroportului, Romeo Vatra, și-a exprimat speranța ca și compania privata romaneasca „Blue Air” va aduce la Iași, pe perioada verii, doua aeronave și va efectua…

- Conform datelor de trafic furnizate de Asociația Aeroporturilor din Romania (AAR), Aeroportul Internațional Iași iși consolideaza poziția a doua in topul aeroporturilor regionale, incheind luna aprilie cu un numar total de 139,187 de pasageri imbarcați și debarcați. Avansul este de 480% fața de aceeași…

- Conducerea Aeroportului Iasi a semnat, luni, 9 mai, contractul pentru serviciile de proiectare si executie a unui nou terminal, de peste 31.000 metri patrati, informeaza news.ro . Firma care a caștigat licitația va trebui sa finalizeze lucrarile la sfarsitul lui 2023, valoarea contractului ridicandu-se…

- Contractul pentru proiectarea, elaborarea documentației tehnico-economice și execuția lucrarilor la noul terminal al Aeroportului Iasi va fi semnat saptamana viitoare. Pe langa extinderea Aeroportului, Consiliul Judetean a aprobat si modernizarea infrastructurii de transport rutier pe zona de nord.…

- Acesta presupune, in principal, achiziționarea unui ambulift și a unui motostivuitor full electric care vor ajuta la eficientizarea activitații aeroportuare. Ambulift-ul va fi folosit pentru imbarcarea și debarcarea pasagerilor cu mobilitate redusa. Va fi un prim pas spre inființarea unui serviciu PMR…

- A fost finalizata procedura de achiziție pentru modernizarea Aeroportului Iași In urma licitației a fost desemnata firma care se va ocupa de construirea noului terminal de pasageri. Dupa valuarea din punct de vedere tehnic și financiar a celor trei oferte depuse, a fost selectata S.C. STRABAG S.R.L.…