- Poliția din Kargazstan a anunțat joi ca investigheaza informațiile potrivit carora un steag ucrainean a fost pus pe varful unui munte numit in onoarea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza The Moscow Times . O utilizatoare a rețelei de socializare Twitter care sugereaza ca este autoarea faptei…

- Istoricul Armand Goșu aspune ca exista mai multe scenarii vehiculate pentru data de 9 mai, iar unul dintre acestea este ca Vladimir Putin ar putea sa declare mobilizare generala, iar mai apoi razboi. Pe de alta parte, un alt scenariu vehiculat este și declararea incheierii razboiului, deși istoricul…

- Cea de-a 67-a zi de razboi din Ucraina a inceput cu mesajul optimist al președintelui Volodimir Zelenski: „Ucraina va fi libera! Herson, Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne și toate celelalte orașe și comunitați ocupate temporar in care rușii se cred „stapani” vor fi eliberate. Steagul…

- Steagul victoriei sovietice din cel de-al Doilea Razboi Mondial a aparut in parțile ocupate ale Ucrainei inainte de sarbatorirea Zilei Victoriei din 9 mai a Rusiei.Este vorba despre steagul roșu - arborat deasupra Reichstag-ului din Berlin la 9 mai 1945, cand naziștii s-au predat sovieticilor - care…

- Cum vrea Garry Kasparov sa schimbe steagul Rusiei. Fostul mare șahist, in varsta de 58 de ani, un dizident al regimului Vladimir Putin, dorește sa arate lumii o alta fața a Rusiei, una fara „sange pe drapel”. Cum incearca contestatarul lui Vladimir Putin sa faca acest lucru și cum vrea sa schimbe drapelul…

- O coloana de tancuri și blindate ale Rusiei, marcate cu semnul ”V”, avanseaza spre Kiev, dar este de remarcat ca poarta steagul Uniunii Sovietice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Noi declarații ale lui Donald Trup cu privire la razboiul din Ucraina, aparute in presa de peste ocean, au starnit controverse. In cadrul lor, fostul președinte american propune un atac special asupra Rusiei, in care avioanele Statelor Unite sa poarte steagurile Chinei.