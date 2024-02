Stiri pe aceeasi tema

- Chingiz Ahmadov, directorul companiei de radio și televiziune de stat „Groznii” (ChGTRK), Liubov Arsalieva, editorul-șef al programelor artistice ale ChGTRK, și Aslambek Ariphanov, adjunctul companiei de televiziune și radiodifuziune de stat „Vainah”, au primit apartamente de lux, a informat liderul…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat pe Telegram ca existența Ucrainei este "un pericol de moarte" pentru ucraineni, și asta sub orice conducere, pentru ca existența unui stat independent pe teritoriile istorice rusești va fi acum un pretext permanent pentru…

- Operatorul retelei electrice din Ucraina a declarat marti ca vremea severa de iarna a lasat peste 1.000 de orase si sate fara electricitate in noua regiuni si i-a indemnat pe locuitori sa economiseasca energie, in conditiile in care sistemul energetic este slabit de loviturile rusesti.Consumul de electricitate…

- Serviciul de informații al Ministerului Ucrainean al Apararii (GUR) a anunțat miercuri, 3 ianuarie, ca „Rusia Unita”, partidul care-l susține pe Vladimir Putin, iși formeaza propria „armata privata”, compania de mercenari „Hispaniola”, scrie Euronews.Mulți dintre cei recrutați aparțin grupului militant…

- In timpul unei intalniri a Ministerului de Interne al Republicii Cecene din 30 decembrie, președintele Ramzan Kadirov, 47 de ani, le-a spus comandanților și șefilor de departamente ca „rudele sunt destinatari acceptabili de pedeapsa pentru criminalii care nu sunt prinși”, scriu portalul rusesc Bloknot…

- Mașa Mașkova, fiica unuia dintre cei mai iubiți actori ai Rusiei, Vladimir Mashkov, a venit in Republica Moldova, dar nu intr-o simpla vizita, ci pentru a lansa o carte despre stra-strabunica sa, nascuta in Basarabia, care s-a casatorit cu exilatul politic Evgheni Zelenski. Actrița a jucat și un monospectacol,…

- Adam, fiul șefului Ceceniei, Ramzan Kadirov, va supraveghea batalionul Șeih Mansur, al Ministerului Rus al Apararii, a declarat președintele parlamentului cecen, Magomed Daudov, preluat de Meduza.„Lui Adam Kadirov i s-a incredințat o sarcina importanta: de acum inainte va supraveghea una dintre cele…

- Comadanantul cecen i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru „ajutorul acordat prin trimiterea de echipamente de transport public in republica“, in cadrul unui reuniuni virtuale la care liderul de la Kremlin a participat prin link video. Cu aceasta ocazie, relateaza agenția de stat TAS și portalul Bloknot.…