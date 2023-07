Stiri pe aceeasi tema

- Titularizare 2023 in Alba: 48,7% – rata de promovare a concursului național in județ. Cand se afișeaza rezultatele finale Titularizare 2023 in Alba: 48,7% – rata de promovare a concursului național in județ. Cand se afișeaza rezultatele finale Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro…

- Ministerul Educatiei a publicat miercuri, primele rezultate ale Evaluarii Nationale. 76,2% dintre elevi au obtinut medii peste 5, procent mai mic decat in 2021 si 2022. Au fost inregistrate 429 de medii de 10, comparativ cu 221 – anul trecut si 132 in 2021. Rata de participare in sesiunea 2023 a examenului…

- Ministerul Educatiei a transmis, miercuri, ca recomanda derularea inspectiilor la clasa in vederea participarii la examenul de Titularizare sau pentru obtinerea gradelor didactice, potrivit news.ro.”In contextul in care, in aceasta perioada, sunt in desfasurare inspectii la clasa, in vederea participarii…