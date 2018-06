Rușii vând un mare combinat din România Companiile rusesti Vimetco si Conef, cei mai mari actionari ai Alro, anunta o oferta publica de vanzare a actiunilor companiei, fara a specifica cate actiuni vor fi scoase la vanzare. „Alro S.A. anunța astazi ca acționarul sau majoritar, Vimetco N.V. și Conef S.A. (impreuna „Acționarii vanzatori”) intenționeaza sa lanseze o oferta publica de vanzare pentru acțiunile Companiei („Oferta”)”, se arata in comunicat. Vimetco N.V. deține, in prezent, 84,2% din acțiunile Alro. Acționarii Vanzatori intenționeaza sa ofere acțiuni Alro catre investitorii instituționali și investitorii de retail din Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acționarul majoritar al Grupului Alro, Vimetco, impreuna cu firma Conef, intenționeaza sa vanda acțiuni ale companiei producatoare de aluminiu, conform informațiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Cei doi acționari nu precizeaza la cat vor sa-și reduca participația.

- Companiile rusesti Vimetco si Conef, cei mai mari actionari ai Alro Slatina, anunta ca vor face o oferta publica de vanzare a actiunilor companiei, in prezent cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala.

- Producatorul de aluminiu Alro a anuntat luni ca actionarii sai, Vimetco NV si Conef SA, intentioneaza sa lanseze o oferta publica de vanzare pentru actiunile companiei. Grupul, impreuna cu filialele sale, reprezinta unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa dupa…

- Grupul rus Vimetco si compania Conef, care controleaza Alro Slatina, si-au anuntat astazi intentia de a vinde o parte din actiunile producatorului de aluminiu printr-o oferta publica de vanzare. „Aceasta este o veste foarte buna pentru Alro. Alro a devenit un jucator cheie pe piata…

- Companiile care produc tutun in Romania contribuie activ la campaniile statului impotriva contrabandei cu tigari. Un fapt care pare curios, avand in vedere ca, de cele mai multe ori, tigarile de contrabanda sunt fabricate tot de ele, dar in alte tari. Exista insa un motiv serios pentru care fabricantii…

- Omul de afaceri Radu Lucianu, cunoscut investitor imobiliar, a preluat un prim pachet de 55% din actiunile Romprim SA, cel mai mare producator de autospeciale din Romania. Odata cu achizitia pachetului majoritar, Radu Lucianu a fost numit Director General al companiei.

- Omul de afaceri Radu Lucianu a preluat un prim pachet de 55% din acțiunile Romprim SA, cel mai mare producator de autospeciale din Romania. Odata cu achiziția pachetului majoritar, Radu Lucianu a fost numit Director General al companiei. Acțiunile au fost preluate in urma unei oferte publice lansata…

- ♦ Actionarii Nuclearelectrica (SNN) au aprobat un dividend brut per actiune de 0,9 lei, echivalentul unui randament de aproape 11%, aproximativ dublu fata de media din indicele BET, referinta bursei bucurestene. Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie…