Companiile Simple și Luding din Rusia, in topul importatorilor și distribuitorilor de alcool, au anunțat, luni, ca sisteaza complet livrarile catre magazine și restaurante. Decizia este consecința ”prabușirii rublei fața de euro”, transmit publicațiile economice ruse RBC și Vedomosti, citate de Econmedia.ro. Cele doua companii arata ca devalorizarea rublei cu peste 30% fața de euro ar face ca livrarile sa insemne pierderi. Sistarea tuturor livrarilor este ”pe perioada nedeterminata”. The post Rușii raman fara bauturi alcoolice?! Cauza: prabușirea rublei appeared first on Puterea.ro .