Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai importante platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume continua sa opereze in Rusia, o decizie care ar putea sa slabeasca eforturile Occidentului de a izola Moscova dupa ce armata Rusiei a invadat Ucraina, scrie Reuters.

- Rusii de rand incep sa simta efectul sanctiunilor economice si financiare impuse de Occident in urma deciziei lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Un tanar din Moscova spune pentru BBC ca se teme ca tara sa sa nu ajunga asemeni Coreei de Nord, cel mai izolat regim dictatorial din lume.

- Milioane de ruși incep sa simta efectul sancțiunilor economice aplicate de Occident Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Au facut cozi uriașe la bancomate și magazine și acum incearca sa-și schimbe rublele pe dolari sau euro, deși s-au scumpit foarte mult, insa se gasesc foarte greu. Mulți iși dau seama…

- Putin a ordonat, luni, implementarea unor masuri-șoc pentru ca rubla sa faca fața sancțiunilor economice impuse de Occident dupa invazia Ucrainei. Rubla s-a depreciat la niveluri istorice in fața dolarului american și a euro in urma sancțiunilor economice. Conform unui decret publicat pe site-ul Kremlinului,…

- Banca centrala a Rusiei face apel la calm de teama ca noile sancțiuni financiare i-ar putea determina pe ruși sa se grabeasca sa-și retraga banii din banci. La bancomate sunt deja cozi uriașe, iar oamenii incearca sa scoata cash in orice valuta au la dispoziție, relateaza Financial Times.

- Imaginile difuzate de principala agenție de presa din Rusia, TASS, de la intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o luni cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, pe tema crizei de la granița cu Ucraina, sunt similare cu cele de saptamana trecuta, cand liderul de la Kremlin și Emmanuel Macron au discutat…

- Toata saptamana ce urmeaza, Rusia și SUA vor fi in negocieri, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, in timp ce Rusia este acuzata ca a masat 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Moscova a exclus „orice concesie”. Statele Unite și Rusia se vor intalni in seara zilei de duminica,…

- Rușii se pregatesc pentru sarbatori de iarna costisitoare dupa ce prețurile ingredientelor pentru unele din cele mai îndragite rețete tradiționale au crescut vertiginos din cauza inflației ridicate care continua sa devalorizeze bugetele familiilor, relateaza The Moscow Times.Salata de…