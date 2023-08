Stiri pe aceeasi tema

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, din sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk. Insa chiar daca a fost unul dintre cele mai mari succese de pe front ale…

- Armata ucraineana a publicat noi imagini cu lupte dure din tranșee intre militarii Kievului și cei ruși. Intr-o inregistrare video de circa 2 minute, sunt prezentați soldați din batalionul 2 de asalt din cadrul Brigazii 3 Asalt a armatei ucrainene angajați intr-un schimb de focuri cu rușii.

- Ucraina are nevoie de mai multe arme de precizie cu o raza de actiune de 200 de kilometri pentru a-si "consolida" ofensiva, potrivit unuia dintre adjunctii ministrului apararii, relateaza CNN."Ucraina preia initiativa", dar pentru a invinge Rusia, are nevoie de arme de precizie cu raza lunga de actiune,…

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Problemele armatei ruse in Ucraina nu țin doar de pierderile umane și materiale suferite, ea urmand sa se confrunte, printre altele, cu ceea ce analista Dara Massicot de la RAND Corporation descrie deja drept „Sindromul Ucraina”, o bomba cu ceas pe care conducerea militara de la Moscova incearca sa…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite intr-un atac rus care a lovit vineri, 26 mai, o clinica in Dnipro, oras mare in zona central-estica a Ucrainei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters și Agerpres. ”Bombardament cu rachete asupra unei clinici in orasul…

- Incursiunea unitatilor de sabotori in regiunea rusa Belgorod, actiune revendicata de doua grupari armate rusesti anti-Kremlin, a adus in prim-plan rolul voluntarilor rusi care lupta de partea ucraineana, scrie EFE