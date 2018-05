Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, nu a ratat ocazia de a etala noile achiziții militare al statului sau. Odata cu celebrarea in Rusia a Zilei Victoriei, pentru amintirea reușitei militare impotriva Germaniei naziste, in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, parada a inclus și prezentarea unor avioane de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyau a dat curs invitatiei presedintelui rus Vladimir Putin si a participat la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial.

- Premierul israelian Benjamin Netanyau a dat curs invitatiei presedintelui rus Vladimir Putin si a participat la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial.

- Parada care celebreaza 73 de ani de la Al Doilea Razboi Mondial si infrangerea Germaniei naziste a inceput in Piata Rosie din Moscova. Aproximativ un milion de persoane sunt așteptate sa participle, astazi, la Ziua Victoriei. Evenimentul celebreaza infrangerea Germaniei naziste in timpul celui De-al…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova pe 9 mai pentru a discuta despre problemele regionale, scrie Haaretz.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul ofera transportul și mancarea Putin…

- Un vehicul a intrat intr-un grup de oameni in orașul Muenster din vestul Germaniei sambata, ucigand cateva persoane și ranind altele, scrie Spiegel Online, citat de Reuters. O sursa din domeniul securitații a declarat Reuters ca nu poate fi exclusa varianta unui atac intenționat. UPDATE 18.02 Poliția…

- Scandal dupa meciul CSM București – Midtjylland: ”Ne-a salvat defensiva”. CSM București a invins gruparea daneza Midtjylland cu scorul de 29-24 și, in ultima etapa din Grupa Principala, o va intalni in deplasare pe Rostov. O victorie i-ar asigura echipei CSM București locul al doilea in grupa. Scandal…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…