Ruşii cumpără cu reticenţă maşini chinezeşti, după plecarea din ţară a mărcilor occidentale Marcile chineze precum Haval, Chery si Geely reprezinta acum aproape 40% din vanzarile de masini noi ale Rusiei, arata datele agentiei de analiza Autostat si companiei de consultanta PPK, in crestere de la mai putin de 10% in ianuarie-februarie 2022, profitand de oportunitatea lasata de iesirea unor firme precum Renault, Nissan si Mercedes. Dar exista probleme. Reuters a vorbit cu mai multi cumparatori de masini rusi, persoane fizice si dealeri, care au perceput calitatea unor masini chineze ca fiind mai scazuta decat a producatorilor occidentali si expertii din industrie au spus ca producatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

