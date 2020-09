Stiri pe aceeasi tema

- Rusii sunt chemati duminica la urne in cadrul alegerilor regionale, ce se anunta mai dificile decat de obicei pentru Rusia Unita, partidul pro-Kremlin, intr-un climat marcat de o miscare de contestare in crestere, de criza economica si de presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza AFP.

- Alegerile regionale care debuteaza vineri in Rusia se anunta mai dificile ca de obicei pentru Rusia Unita, partidul lui Vladimir Putin. Acestea se desfașoara intr-un context marcat de o miscare de protest in crestere, care a pornit din Extremul Orient, de criza economica si presupusa otravire a opozantului…

- Activisti din opozitia rusa au anuntat ca au fost atacati marti de catre un necunoscut, care a aruncat in sediul lor, in Siberia, o sticla cu un ”compus chimic”, iar doua persoane au fost trimise la spital in vederea unor examene, relateaza AFP, potrivit news.ro.Olga Guseva, o activista din…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, va depune vineri la Curtea Constitutionala sesizarea Guvernului cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament referitor la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara, in…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au anuntat intr-o conferinta de presa comuna ca sunt dispusi sa-i asigure tratament lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, dupa ce politicianul a fost internat in spital si se…