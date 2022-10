Aproximativ 40 de obuze au fost trase inspre Nikopol iar orașul Zaporijjea a fost atacat, in premiera, cu drone kamikaze iraniene vineri dimineața. Cele doua localitați sunt la mica distanța una de alta, in zona de est a Ucrainei. „Mai multe cladiri inalte, peste zece case particulare, anexe, o intreprindere de transport, conducte de gaz și rețele electrice au fost avariate in oraș. Zonele afectate sunt examinate iar amploarea distrugerii este in curs de clarificare”, a transmis șeful regiunii Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, pe Telegram. In premiera, rușii au atacat Zaporijjea cu drine iraniene…