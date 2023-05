Rușii au săpat tranşee şi au pus mine în jurul centralei nucleare Zaporojie, spun martorii (Reuters) Fortele militare ruse au consolidat in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, au declarat patru martori, in conditiile in care in regiune este asteptata o contraofensiva, relateaza Reuters. Masurile descrise de doi ucraineni care lucreaza la centrala electrica si de alti doi locuitori din orasul Enerhodar […] The post Rușii au sapat transee si au pus mine in jurul centralei nucleare Zaporojie, spun martorii (Reuters) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

