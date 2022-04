Stiri pe aceeasi tema

- Rusii si ucrainenii au facut joi schimburi de prizonieri, a anuntat vicepremierul Ucrainei, Irina Veresciuk, pe Facebook, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ambasada SUA in Ucraina a transmis, citand Ministerul de Externe al Ucrainei, ca 2.389 de copii ucraineni „au fost rapiți” din teritoriile controlate de ruși ale regiunilor Lugansk și Donețk și duși in Rusia.

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca invadatorii ruși jefuiesc proprietați, fura mașini sau chiar aparatura electrocasnica și alimente pe care le trimit apoi in Rusia, scrie pravda.com.ua.

- Ucraina exhiba in fata presei militari rusi tineri, luati prizonieri pe front, pe care-i obliga sa-si exprime cainta, o instrumentalizarea a prizonierilor de razboi in scopuri propagandistice. Ucraina isi cultiva astfel imaginea impotriva ”agresorului” rus, care invadat tara la 24 februarie, un razboi…

- Razboiul declanșat de forțele armate ruse continua in cea de-a zecea zi dupa un atac violent al acestora asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa. Președintele Zelenski s-ar fi refugiat in Polonia și a avertizat ca totul ar putea degenera intr-un dezastru nuclear. In noaptea de…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters.

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…