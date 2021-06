Stiri pe aceeasi tema

- Steven Seagal, actorul american cunoscut pentru filme de acțiune a devenit, de sambata, membru al unui partid naționalist pro-Kremlin din Rusia - „O Rusie Dreapta – Patrioții pentru adevar”, relateaza The Moscow Times.

- Potrivit lui Putin, unii "se incumeta sa afirme public ca bogatiile siberiene apartin in mod injust unei singure tari". "Este ciudat sa auzi asemenea lucruri, insa ele se fac uneori auzite", a spus el. "Toti vor sa ne muste de ceva si sa inhate ceva de la noi. Insa, ei trebuie sa stie, cei care intentioneaza…

- Performanța extraordinara pentru doua sportive din județul Suceava, care vor reprezenta Romania la Campionatul European de Sarituri Obstacole Copii, Juniori și Tineret, care se va desfașura in acest an in Portugalia. Octavia Ilisoi și Sofia Semenov au participat la finalul saptamanii trecute la ...

- Inalți oficiali ai Administrației Biden afirma ca Rusia și-a retras doar cateva mii de soldați de la frontiera cu Ucraina, deși, luna trecuta, Moscova daduse de ințeles ca va reduce tensiunile din aceasta regiune instabila. Armata rusa a ordonat retragerea unor unitați in cazarmi pana pe 1 mai, iar…

- Rusia a intrat de sambata intr-o perioada de zece zile nelucratoare, n care angajatii vor sta acasa in concendiu platit, o decizie luata de presedintele Vladimir Putin la recomandarea autoritatilor sanitare.

- Cel putin patru militari sirieni au fost raniti in urma unui atac cu rachete atribuit Israelului care a vizat obiective situate la periferia orasului Damasc, anunta Armata siriana. Atacul cu rachete a avut loc in cursul noptii de miercuri spre joi, fiind vizate obiective militare situate la…

- Potrivit unui sondaj de opinie, președintele Vladimir Putin este considerat drept cel mai atragator barbat din Rusia, fiind singurul care a obținut procentaje de doua cifre din partea femeilor și barbaților ruși. In total, 18% dintre barbați și 17% dintre femei l-au ales pe președintele țarii ca fiind…

