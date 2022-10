Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat din nou Ucraina, iar de data aceasta, armata lui Vladimir Putin a lovit, miercuri, o termocentrala importanta din Burștin, vestul Ucrainei. Anunțul a fost facut de guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivs, Svitlana Onisciuk, citata de Reuters. In urma atacurilor rusești, la termocentrala…

- Mai multe atacuri aeriene, lansate miercuri de ruși, au vizat orașele ucrainene. UPDATE O racheta ruseasca a lovit miercuri o termocentrala importanta din Burstin, in vestul Ucrainei, a anuntat guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivs, Svitlana Onisciuk, citata de Reuters. Termocentrala pe carbune alimenteaza…

- Iranul este pregatit sa transfere Rusiei nu doar drone, ci și rachete sol-sol pentru razboiul din Ucraina, relateaza The Washington Post, citand oficiali americani și aliați din domeniul securitații, potrivit The Guardian . Pe 18 septembrie, Teheranul a trimis oficiali in Rusia pentru a finaliza acorduri…

- Ucraina a incercuit forțele Rusiei in jurul unui bastion critic pentru Moscova in orașul Lyman, in estul țarii, intr-o operațiune care este inca in desfașurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene citat de Reuters. Cucerirea de catre ucraineni a orașului pe care Rusia l-a folosit…

- Vladimir Putin a semnalat marți, la o intalnire cu oficialii, potențialele riscuri suplimentare pentru recolta din 2023, in condițiile in care lucratorii agricoli vor fi și ei și ei recrutați in cadrul mobilizarii parțiale, transmite Reuters.”Aș dori sa ma adresez șefilor regionali și șefilor de intreprinderi…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat vineri (23 septembrie) ca voturile la referendumurile din Rusia vor fi „condamnate” de catre intreaga lume, impreuna cu mobilizarea pe care Rusia a inceput-o saptamana aceasta, inclusiv in Crimeea și in alte zone din Ucraina ocupate de Rusia. „Acestea…

- Serviciile secrete americane sustin ca Moscova cumpara milioane de proiectile de artilerie și rachete din Coreea de Nord, a relatat New York Times, conform Reuters . Informatia vine dupa ce recent s-a aflat ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana. Oficiali guvernamentali…

- Rusia are ”rezerve substanțiale” și potențialul de a deschide un ”al doilea front de razboi” in Ucraina daca alege sa faca acest lucru, a atras atenția generalul Eberhard Zorn, șeful armatei germane, intr-un interviu pentru Reuters , publicat miercuri. ”Mare parte a fortelor terestre rusesti ar putea…