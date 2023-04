Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma bombardamentelor efectuate vineri de armata rusa asupra orasului Sloviansk, situat in estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene, citate de cotidianul Le Monde.

- Cel putin cinci persoane au murit si 15 au fost ranite, vineri, in orasul Sloviansk din estul Ucrainei in urma unui atac cu rachete al rusilor care au lovit locuinte, a declarat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista mai multe persoane ingropate sub daramaturi, relateaza The Guardian, transmite…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, in urma unor atacuri aeriene care, in opinia presedintelui Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace.

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.

- Doua persoane au fost ucise si alte trei ranite in orașul Hmelnitkii, situat in vestul Ucrainei, dupa un atac cu drone de fabricație iraniana efectuat de ruși in noaptea de duminica spre luni.

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat marti armata ucraineana, potrivit Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un bloc de locuințe din Kramatorsk, regiunea Donețk, a fost ținta unei rachete rusești miercuri noapte, atacul soldandu-se cu cel puțin trei morți, potrivit autoritaților ucrainene. Salvatorii au cautat toata noaptea supraviețuitori printre ruine. Polonia iși arata in continuare disponibilitatea de…

- Speranțele ca vor fi gasiți mai mulți supraviețuitori printre ramașițele unui bloc de apartamente din orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei sunt in scadere – la doua zile dupa ce cladirea a fost lovita in timpul unui atac major cu rachete rusești, transmite Sky News. 40 de persoane au fost confirmate…