Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni sa se realizeze un studiu - pana la 15 martie - cu privire la eficienta vaccinurilor rusesti impotriva noilor variante ale noului coronavirus, anunta Kremlinul, potrvit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Citește…

- Ungaria nu va mai folosi vaccinul rusesc anti-COVID-19, deoarece considera ca Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters, citata de Agerpres. Țara va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul…

- Ungaria va cumpara vaccinuri anti-Covid-19 fie prin intermediul mecanismului Uniunii Europene, fie direct din China, intrucat Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a anunțat azi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite agerpres . Ungaria…

- "A spus ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana cand vor fi finalizate formalitatile", a spus purtatorul de cuvant, citat de site-ul Rossia 1. Rusia a lansat in luna decembrie un program de vaccinare voluntara cu vaccinul Sputnik V, fabricat in tara, incepand cu grupurile cele mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a primit prima doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer. Evenimentul a fost filmat pentru ca populația sa aiba incredere in procedura de vaccinare.Vaccinarea lui Joe Biden anti-COVID a venit la o saptamana dupa ce primele doze de vaccin au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu Sputnik V, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, potrivit Livemint.com. Liderul de la Kremlin, care are 68…