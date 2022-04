In obișnuita intervenție, Volodimir Zelenski a anunțat ca rușii au declanșat atacuri masive asupra Ucrainei. Printre cele deja aflate in vizorul lor, au inceput și ofensiva in Donbas. Mai multe orașe ale regiunii se confrunta acum cu bombardamente serioase. Dar atacurile s-au intensificat in tot sudul și estul Ucrainei. „Trupele ruse și-au inceput ofensiva in Donbas. In est și sud rușii au inceput sa atace mai tare – a explicat președintele ucrainean – ei cauta un punct slab in apararea statului nostru. Oricati soldați vor trimite acolo, ne vom lupta zi de zi”. In aceasta dimineața, guvernatorul…