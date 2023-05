Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este "foarte dificila", dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, membru al elitei politice ruse, a declarat luni ca fiul sau, Nikolai, a luat parte la ofensiva din Ucraina, la cateva luni dupa ce fusese acuzat ca vrea sa evite sa fie trimis pe front, transmite Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova regreta "prejudecatile nejustificate" ale Republicii Moldova la adresa Rusiei, adaugand ca liderii de la Chisinau au fost "infectati cu o bacterie rusofoba".

- Dmitro Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a calificat drept opționala publicarea declarațiilor de avere ale lui Vladimir Putin și ale altor oficiali ruși, informeaza agenția rusa de știri TASS.„Repet inca o data, acest lucru nu este necesar (n.r. - publicarea declarației), pornim in primul…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat, vineri, o decizie menita sa faciliteze construirea de fortificații pentru aparare in anumite regiuni. Armata rusa continua atacurile pe toate fronturile și acumuleaza in continuare trupe și material pentru o ofensiva de proporții. La Bahmut luptele sunt…

- Relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala, a admis luni Kremlinul, care i-a acuzat pe liderii moldoveni ca urmaresc o agenda antiruseasca, la o saptamana dupa ce Chisinaul a declarat ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat pusa la cale de Rusia, relateaza Reuters…

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut marti ca NATO isi „demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia" si „devine din ce in ce mai implicata" in razboiul din Ucraina, scrie Reuters. „NATO este o organizatie care ne este ostila si care isi dovedeste aceasta ostilitate in fiecare…