Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat: Aproape 50% din turistii din UE sunt vizitatori internationaliUniunea Europeana reprezinta 5,6% din populatia mondiala 3% din terenul arabil global, dar anul trecut a inregistrat 45,8% din toate sosirile internationale de turisti din lume, conform datelor Organizatiei Mondiale a Turismului…

- Numarul vizitatorilor straini in Turcia a crescut, in primele opt luni din 202333,4 milioane de vizitatori straini au fost in Turcia in perioada ianuarie-august 2023, o crestere de 13,95% fata de perioada similara din 2022, arata datele publicate de Ministerul Culturii si Turismului, transmite Xinhua,…

- * Romania, printre primele destinatii In primele opt luni ale acestui an, sectorul fructelor și legumelor proaspete a atins in Turcia cea mai mare cifra de export din istorie, scrie cotidianul turc Haberler, preluat de Hotnews. Vicepreședintele Asociației Exportatorilor din Regiunea Egeea, Hayrettin…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 60,62 milioane de lei (12,27 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,73%, pana la valoarea de 13.201,09 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide…

- Internationalul austriac Marko Arnautovic s-a alaturat, sub forma de imprumut, echipei Inter Milano, unde a jucat in 2009-2010, a anuntat clubul lombard.Imprumutul este insotit de o optiune pentru un transfer definitiv in valoare de 8 milioane de euro, suma care ar putea ajunge la 10 milioane de…

- In perioada februarie 2022 – iulie 2023, inspectorii ANAF din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Suceava au verificat un operator economic din județul Iași, care s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale și a cauzat bugetului general consolidat un prejudiciu total de 51.360.893 de lei (accize…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Numarul turiștilor straini care au ajuns cu avionul in Antalya a ajuns la 5.523.624 in prima jumatate a anului. Rusia, Germania și Anglia au fost țarile care au trimis cei mai mulți turiști, relateaza Haberler citat de Rador.In primele șase luni ale anului, peste 5,5 milioane de turiști straini au…