- Fortele ruse au distrus un spital de copii si o maternitate in orasul asediat, Mariupol, din sud-estul Ucrainei, informeaza Primaria Mariupolului, conform BBC. "Fortele de ocupatie ruse au lansat mai multe bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosala", potrivit unei declaratii postate…

- Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de atacurile aeriene ruse, a anunțat miercuri consiliul municipal intr-o postare online, relateaza Reuters. Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca mai mulți copii se afa sub daramaturi și face din nou apel la inchiderea…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discuții directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters. „Ne dorim de multa vreme o conversatie…

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. Zelenski a scris pe Twitter ca marile orașe din Ucraina sunt…

- Primarul orasului Mariupol din Ucraina, Vadim Boicenko, a anuntat, marti dimineata, ca orasul-port din sudul tarii a fost permanent tinta bombardamentelor de cand invazia Rusia asupra Ucrainei a inceput, in urma cu sase zile. Atacurile constante s-au soldat cu moartea civililor si au distrus infrastructura…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…

- Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore, in timp ce Ucraina i-a acuzat pe rebeli ca au tras obuze, inclusiv unele care au lovit o gradinița și ar fi ranit doi civili, relateaza Reuters .…