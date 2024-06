Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 30 mai 2024, din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost una plina de tensiune și asta pentru ca Antonia a avut o discuție aprinsa cu fosta iubita a lui Cristian, Maria Lungu, la task-ul cabinei telefonice. Iata de ce s-au certat cele doua!

- Natalia a fost eliminata din casa Mireasa, dar nu a plecat pana cand nu a spus totul! In timp ce iși pregatea bagajul de plecare, a ibzucnit și l-a pus la zid pe Cristian! Concurenta a facut acuzații grave și este convinsa care este motivul pentru care a venit in emisiunea Mireasa. Iata cum l-a aparat…

- Antonia a fost pusa la zid de Andrada, dar nu s-a lasat intimidata de acuzațiile grave! Fosta concurenta ar fi aflast informații compromițatoare despre iubita lui Cristian Marinescu, pe care le-a facut publice in cadrul emisiunii. Iata cum se apara Antonia și care ar fi adevarul!

- Antonia nu a mai putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ca ea fost eliminata. Concurenta a parasit emisiunea in cadrul ediției de astazi. Momente grele la Mireasa - Capriciile Iubirii!

- Antonia, Cristina și Elena au ajuns in cursa pentru eliminare! Cele trei concurente au incarcat regulamentul casei, astfel ca acum sunt nevoite sa convinga publicul sa le ajute sa ramana in continuare in emisiune. Concurentele nu vor sa plece acasa, iar vestea le-a dezamagit.

- Antonia a trecut printr-o criza de nervi inainte de petrecerea de sambata seara. Deși s-ar fi așteptat sa fie pregatita pentru distracție și nerabdatoare sa iși petreaca timpul cu iubitul ei, alte detalii i-au atras atenția Antoniei. Doar Cristian a mai reușit sa o calmeze.

- Decizie neașteptata in casa Mireasa! Dediș a fost eliminat și urmeaza sa plece acasa. Concurentul a sperat pana in ultimul moment ca va cunoaște in emisiune o fata compatibila cu el, insa acest lucru nu s-a intamplat. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflst ca a fost eliminat!

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!