Rușii au bombardat Harkov și Zaporojie, cel puțin șapte morți Mai multe rachete au lovit in cursul nopții de miercuri spre joi zone din Harkov și Zaporojie, inregistrandu-se numeroase pagube materiale și cel puțin șapte morți. Situația cea mai grava pare a fi in Harkov, unde primarul Igor Terekhov a declarat ca ocupanții au bombardat cartierul Saltovsky. Potrivit lui Terekhov, citat de Ukrainska Pravda, o cladire rezidențiala a luat foc. Conform informațiilor preliminare, in urma bombardamentelor, cel puțin șapte persoane au fost ucise și 16 au fost ranite. Cel puțin șase raiduri aeriene au avut loc in timpul nopții de miercuri spre joi și in zona Zaporojie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

