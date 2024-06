Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a arestat trei persoane dupa ce cinci sicrie au fost gasite langa Turnul Eiffel din Paris, infașurate in steaguri franceze pe care era scris „Soldați francezi in Ucraina”, au declarat duminica surse apropiate de acest caz, pentru AFP, scrie hotnews.ro .

- Angajații de la Turnul Eiffel au facut o descoperire ciudata sambata dimineața. Sub cel mai cunoscut simbol al Parisului erau cinci sicrie. Pana duminica seara, trei suspecți au fost reținuți și duși la tribunal, in vederea deschiderii unei anchete judiciare, scrie cotidianul Le Parisien.In afara de…

- Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit și Statele Unite au semnat joi o Declarație pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, conform unui comunicat de presa al Administrației…

- Tara noastra face parte din ruta transfrontaliera est-europeana folosita de retelele criminale pentru traficul de persoane. Aceste retele introduc migranti din Ucraina, Turcia si Afganistan in sau prin Romania, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Polonia, prin intermediul tirurilor inmatriculate in Turcia.…

- Costul forței de munca per ora in Europa Centrala și de Est a crescut cu rate de doua cifre in 2023, comparativ cu un avans de +5,3% pe an din media UE (31,8 euro), dar ramane de numai un sfert, pana la o treime, din costul mediu orar al forței de munca din țarile vest-europene precum Franța sau Germania,…

- Editia a 13 a a turneului international "Trophy of Novi Sadldquo; la gimnastica ritmica s a desfasurat in Serbia, la Novi Sad, participand 330 de sportive din 12 tari: Bosnia Hertegovina, Cehia, Franta, Republica Moldova, Australia, Cipru, Ungaria, Bulgaria, Germania, Croatia, Serbia si Romania. Clubul…

- Tancuri, avioane, roiuri de drone, dublate de tancuri. Sisteme de lupta aeriana in rețea FCAS. Moment istoric. Germania și Franța anunța ca vor sa ajute mai mult Ucraina. The post PREGATIRI DE RAZBOI Germania și Franța dezvolta o arma teribila pentru Ucraina first appeared on Informatia Zilei .

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat vineri ca Franta, Germania si Polonia au convenit sa cumpere de pe piata internationala arme care sa fie livrate Ucrainei si sa ajute de asemenea aceasta tara in razboiul cu Rusia prin crearea unei noi coalitii pentru a-i furniza rachete cu raza lunga de actiune,…