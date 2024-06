Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Polonia au arestat 18 persoane acuzate ca au desfașurat activitați ostile sau sabotaj in numele Rusiei și Belarusului, potrivit jurnalul.ro. Una dintre scheme ar fi inclus planuri de asasinare a lui Volodimir Zelenski, a spus ministrul de interne, Tomasz Siemoniak, potrivit Sky News.…

- Polonia va cheltui 10 miliarde de zloti (2,55 miliarde de dolari) in cadrul unui program de securizare a frontierei sale estice, in incercarea de a-si consolida apararea impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare in crestere din partea Rusiei si a Belarusului, relateaza Reuters.

- Ministerul Apararii din Belarus a anunțat marți ca a inceput o „verificare brusca” a mijloacelor sale purtatoare de rachete nucleare tactice, relateaza publicația rusa independenta Meduza.Inspecția a fost lansata din ordinul liderului belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului. „Divizionul…

- Președintele ucrainean are motive reale pentru care ar trebui sa se ingrijoreze pentru viața sa, spune vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, dupa ce Polonia a arestat un suspect banuit ca pregatea un atentat la adresa lui Volodimir Zelenski, scrie Rosbalt, conform Rador…

- Poliția din Polonia a arestat un barbat acuzat ca era gata sa spioneze pentru serviciile secrete militare ale Rusiei, in cadrul unui presupus complot de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat joi procurorii polonezi.

- Ucrainenii susțin ca au atacat o fabrica de drone din Rusia. Fabrica a fost atacata cu drone ucrainene. Acesta este unul dintre atacurile aeriene produs la o distanța de peste 1.000 de kilometri. Autoritațile militare din Ucraina au cofirmat ca s-au aflat in spatele atacului cu drone asupra regiunii…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a mers la New Delhi pentru discuții cu reprezentanții guvernului indian. Liderul diplomației ucrainene incearca sa schimbe poziția Indiei in ceea ce privește Ucraina. India a adoptat o poziție de neutralitate de la inceputul conflictului. Oficialul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi, 7 martie, un decret prin care aproba demobilizarea recrutilor care s-au alaturat armatei inainte de invazia Rusiei din februarie 2022 si care si-au incheiat deja serviciul militar, intr-un moment in care recrutarea este o problema deosebit de sensibila,…