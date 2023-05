Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite din cauza loviturilor rusești asupra Kievului, iar mai multe cladiri au fost distruse, au declarat oficialii orașului luni dimineața, in timp ce Moscova a lansat un alt atac de amploare asupra Ucrainei. Totodata, o racheta ruseasca a lovit și un depozit de alimente…

- Autoritatile locale din Berlin au interzis vineri, 5 mai, expunerea drapelelor Rusiei si Ucrainei la cele trei monumente sovietice din capitala Germaniei, in timpul ceremoniilor care vor marca saptamana viitoare incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, relateaza agenția germana de știri…

- Ministerul rus al Apararii a raportat despre atacurile de noaptea trecuta cu „arme de precizie inalta” asupra Ucrainei. Instituția rusa a precizat ca „ținta a fost atinsa” și ca atacurile au fost indreptate spre intreprinderile care produceau arme pentru trupele armate ucrainene. „Ținta a fost atinsa.…

- Deși i s-a emis un mandat internațional de arestare, presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat, ieri, la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat, in aceasta dimineața, serviciul de presa al Kremlinului. Ce a vrut sa demonstreze Putin prin aceasta vizita? Este prima deplasare…