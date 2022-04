Rusia și-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data ținta la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluari ale serviciilor de informații americane, transmite CNN . Dupa mai mult de o luna de razboi, forțele terestre rusești nu au reușit sa pastreze controlul asupra zonelor in care au luptat. Președintele rus Vladimir Putin se afla sub presiune pentru a demonstra ca poate arata o victorie, iar estul Ucrainei este locul in care…