Rusia va construi infrastructura necesară pentru o reţea de internet suverană Guvernul de la Moscova intentioneaza sa creeze infrastructura necesara pentru o retea de internet suverana, considerata un instrument necesar impotriva atacurilor cibernetice din strainatate. Criticii considera aceasta masura drept un pas catre intensificarea cenzurii din Rusia. ''Este prima cand cand statul dispune de control tehnic deplin asupra internetului'', a explicat expertul rus Aleksandr Isavnin, membru al organizatiei anticenzura Roskomsvoboda. El a adaugat ca statul rus poate exercita control direct in domeniile unde companiile furnizoare de internet ruse au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

