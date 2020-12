Stiri pe aceeasi tema

- "Frumusetea geneticii, este ca poate prezice efectele unui medicament. Ceea ce este cu adevarat interesant la acest studiu, este ca am identificat genele care sunt direct relevante din punct de vedere terapeutic, ceea ce ne poate conduce la tratamente", a spus autorul principal al acestui studiu publicat…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 28.11.2020: cazuri confirmate pozitiv – 4.003; cazuri vindecate și externate – 2.697; in carantina la domiciliu – 916persoane; in carantina instituționalizata – 0…

- Johnson & Johnson intentioneaza sa inceapa cat mai curand posibil testarea vaccinului sau experimental pentru Covid-19 pe tineri cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, a declarat vineri un director al companiei, in timpul unei sedinte virtuale cu Comisia Consultativa pentru Practici de Imunizare a Centrului…

- Capitala este de marți in scenariul roșu și timp de 14 zile va avea mai multe restricții. Oameni sunt obligați sa poarte masca peste tot pe strada, altfel risca sa primeasca amenzi intre 500 și 2.500 de lei. Toate școlile și gradinițele din București s-au inchis, teatrele și cinematografele au pus din…

- Politistii vasluieni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 de lei cu ocazia unor controale care au vizat respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, printre persoanele amendate aflandu-se proprietarul unui local in care se desfasura o…

- Este focar de COVID la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Brancovenești din județul Mureș, unde 27 de cadre medicale și 45 de rezidenți au fost confirmați pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2. Cei 215 angajați ai Centrului de Reabilitare Neuropsihiatrica Brancovenești au fost testați…

- Inca trei angajati de la Spitalul Municipal Caracal au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Numarul angajatilor testati pozitiv de la inceputul saptamanii a ajuns astazi la 14, conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. Astazi au fost inregistrate 38 de cazuri noi…