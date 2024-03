Olt: Bărbat dat dispărut, găsit mort într-o cameră de hotel din Slatina Un barbat, de 35 de ani, dat disparut de familie, a fost gasit mort, vineri, in camera unui hotel din Slatina. Polițiștii din Slatina au fost sesizați, vineri, in jurul orei 15.00, de angajatul unui hotel din oraș, ca o persoana ar fi decedat intr-una din camerele hotelului. Din primele verificari, polițiștii au stabilit este vorba despre un barbat, de 35 de ani, din Slatina, județul Olt, care figura pe lista persoanelor disparute din data de 14 martie. La fața locului, s-a deplasat și un echipaj medical care a constatat decesul. Trupul barbatului a fost transportat la SJU Slatina, in vederea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

