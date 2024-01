Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ucise in urma unui atac rusesc cu rachete asupra capitalei ucrainene, Kiev, a anuntat primarul Vitali Kliciko pe aplicatia de mesagerie Telegram. Anterior, administratia militara a capitalei a comunicat pe Telegram ca sistemele de aparare antiracheta ale Ucrainei au fost…

- Rusia a amenințat, joi, ca va raspunde intr-un mod similar daca Uniunea Europeana va merge inainte cu planul de a confisca activele rusești inghețate pentru a le folosi la reconstrucția Ucrainei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aratat increzator cu privire la un sprijin financiar suplimentar pentru tara sa, dupa ce liderii statelor Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord asupra unui nou pachet de asistenta pentru Ucraina, transmite luni DPA. Desi UE a decis joi, la…

- Bruxelles-ul va propune marti izolarea profiturilor generate de pe urma activelor rusesti inghetate in UE, intentia fiind ca la final sa stranga pana la 15 miliarde de euro in beneficiul Ucrainei, informeaza un articol publicat in editia de marti a Financial Times.

- Presedintele Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre „nevoile urgente ale Ucrainei”, a anunțat duminica purtatoarea de cuvant a administratiei americane, Karine Jean-Pierre. „In contextul in care Rusia isi intensifica atacurile…

- Ucraina anunta miercuri ca a fost tinta unui atac nocturn al Rusiei cu 48 de drone de tip Shahed de fabricatie iraniana, relateaza AFP.”In total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apararea antiaeriana, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene,…

- Rusia a pierdut 321.800 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat joi Statul Major al Ucrainei. In ultimele 24 de ore au fost uciși 1.130 de soldați rusi.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 24 noiembrie,…

- CE lucreaza la o propunere legislativa prin care sa fie colectate profiturile (dobanzile) produse de activele financiare ale statului rus inghetate in UE, in vederea directionarii acestor beneficii catre reconstructia Ucrainei, a declarat vineri Ursula von der Leyen.