Conducatorul cecen Ramzan Kadirov a cerut ridicarea unor sanctiuni internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni.Soldatii ceceni i-au capturat pe ucraineni in timpul luptelor din regiunile Donetk si Lugansk, a declarat vineri Kadirov, potrivit informatiilor aparute in presa rusa. Kadirov a aratat un clip video la Groznai in care se […]