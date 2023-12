Stiri pe aceeasi tema

- Rusia deplaseaza rezerve din batalioanele de asalt catre regiunea Harkov in nord-estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasul Kupiansk, unde se afla un important nod logistic ce poate fi un punct de plecare pentru o ofensiva mai ampla spre vest, relateaza sambata agentia EFE, citand responsabili…

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei

- Rusia dispune de proiectile de artilerie pentru un inca an de ostilitați active in Ucraina, iar intensificarea angajarii forțelor sale in zonele Avdiivka (regiunea Donețk) și Kupiansk (regiunea Harkov) ar putea indica pregatirea unei noi ofensive, potrivit serviciilor estoniene de informații

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- In școala subterana elevii vor putea sa iși continue studiile in ciuda amenințarii atacurilor aeriene, a declarat primarul din Harkov, Ihor Terejov, citat de BBC, relateaza News.ro.Decizia de construcție a unei astfel de școli vine in contextul in care, de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata…